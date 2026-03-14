Lazio Milan, Allegri ha scelto il sostituto di Rabiot: ecco la decisione del tecnico rossonero

Lazio Milan, Allegri ha deciso il sostituto di Adrien Rabiot: scelta fatta per il centrocampo rossonero, i dettagli

Il Milan è partito per Roma con l’obiettivo di sfruttare l’occasione offerta dal pareggio tra Inter e Atalanta, un risultato che ha trasformato la sfida contro la Lazio in un’opportunità preziosa. La squadra di Massimiliano Allegri può infatti consolidare la propria posizione in zona Champions e, allo stesso tempo, provare a mettere pressione ai nerazzurri, mantenendo vivo un tentativo di rimonta che resta complicato ma ancora possibile in questo finale di stagione.

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L’assenza di Adrien Rabiot, squalificato, rappresenta però l’ostacolo principale per i rossoneri. Come riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, Allegri ha sciolto i dubbi a centrocampo, scegliendo Ardon Jashari come titolare accanto a Modric e Fofana. Lo svizzero ha convinto durante la rifinitura, superando il ballottaggio con Ricci e guadagnandosi la fiducia del tecnico per una gara che richiederà equilibrio, intensità e capacità di copertura.

Jashari è stato provato più volte nel ruolo di Rabiot anche nell’allenamento della vigilia, segnale di una scelta meditata e non improvvisata. Sarà lui a completare il reparto in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni del Milan, chiamato a rispondere con maturità e continuità in un momento chiave della stagione.

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