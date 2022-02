Lazio, Milinkovic Savic: «Voglio fare ogni giorno di più. Successo importantissimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milinkovic Savic è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la gara della Lazio contro la Fiorentina: le sue parole

Milinkovic Savic dopo la gara della Lazio contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole.

GARA – «Questa vittoria è molto importante, per noi anche perchè contro di loro abbiamo vinto anche in casa, quindi gli scontri diretti sono a nostro favore».

CONDIZIONE – «Io lavoro ogni giorno per privare a migliorare le cose che mi mancano, io non penso a me stesso, ma alla squadra. Io voglio fare ogni giorno di più per la squadra. Oggi mi hanno ascoltato? Sì, sono il Sergente».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE