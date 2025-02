Lazio Napoli, sfida Castellanos vs Lukaku. Giordano: «Taty ha raccolto l’eredità di Immobile, Big Rom deve fare i conti con l’età. Ecco cosa mi piace di loro due»

Lazio Napoli, sfida Castellanos vs Lukaku. Giordano: «Taty ha raccolto l’eredità di Immobile, Big Rom deve fare…». Le parole

Bruno Giordano ha segnato tanto con le due squadre che oggi si affrontano all’Olimpico alle ore 18 tra gli anni 70′ e gli anni ’80, lasciando un segno forte. E Lazio–Napoli lo interessa particolarmente per la sfida tra i due centravanti, l’argentino Castellanos e il belga Lukaku, dai quali dipenderà molto della concretezza offensiva della squadre di Baroni e di Conte. Ecco il suo parere espresso a La Gazzetta dello Sport.



CASTELLANOS E LUKAKU – «Sono in media con le esigenze delle rispettive squadre, fanno quello che devono, lo fanno anche bene, magari nell’immagi nario collettivo la gente si attende sempre picchi elevatissimi, ma mancano 14 giornate e l’uno e l’altro hanno nelle corde un bottino soddisfacente».

HANNO 9 GOL A TESTA – «E penso che nessuno potesse chiedere di più. Castellanos arriverà in doppia cifra, magari toccherà quota 15: non male. E Lukaku, che in passato ha sfondato le porte, deve semplicemente accettare, come sta facendo, il peso degli anni, andando pure lui oltre la soglia dei dieci gol. Ma pure lui si spingerà su ragguardevoli livelli».

TATY GLI PIACE – «Tanto. Ha dovuto sopportare la responsabilità di essere l’erede di Immobile, sfida non semplice. Ma ora è entrato nella parte ed ha ribadito di avere il calcio dentro, una tecnica pulita, come dice il modo in cui segna o come manda in porta gli altri. Ha uno stacco imperioso, mi colpisce la naturalezza con cui entra nelle giocate, è bello da vedere».

BIG ROM – «Quello dell’Inter era tra i primi tre centravanti al mondo, aveva sei anni di meno, una fisicità devastante e una centralità indiscutibile. Ora Lukaku si è affidato all’intelligenza e la sfrutta per aiutare la squadra, ma quando serve la butta dentro e non certo in partite anonime: gol al Milan, alla Roma, alla Fiorentina, all’Atalanta e alla Juventus».