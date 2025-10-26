Hanno Detto
Lazio Juve, parla l’ex Riedle: «Sono convinto che i biancocelesti giocheranno una grande gara. Mi piace molto Castellanos, un po’ ricorda il mio stile»
Lazio Juve, la grande sfida di questa sera si avvicina: ecco l’intervista all’ex giocatore biancoceleste Karl-Heinz Riedle
In occasione della sfida tra Lazio e Juventus, Karl-Heinz Riedle ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’ex attaccante biancoceleste ha ricordato in particolare una rete rimasta impressa nella memoria dei tifosi: il gol realizzato contro i bianconeri il 3 marzo 1991. Si trattò di uno splendido colpo di testa in tuffo, arrivato a pochi giorni dal 49° compleanno di Dino Zoff, allora allenatore della Lazio e autentica bandiera del club capitolino.
GOL CONTRO LA JUVE UN REGALO A ZOFF – «Gli abbiamo fatto un bel regalo, se lo meritava. Era la sua prima gara contro la Juve, con la quale aveva vinto tutto».
IN CHI SI RIVEDE – «Mi piace molto Castellanos. L’ho visto saltare di testa, un po’ ricorda il mio stile. È molto bravo a dare forza al pallone e rimanere in volo. Può crescere tanto».
PRONOSTICO LAZIO-JUVE – «Sono convinto che la Lazio giocherà una grande gara. Pronostico? Magari un 1-0 o un 2-1, sarebbe una grande soddisfazione per tutti i tifosi. Che mi sono rimasti nel cuore».
LEGGI ANCHE – Lazio Juve, le probabili formazioni: Tudor punta sulla doppia punta. Rivoluzione tattica e un’esclusione inattesa! Le ultimissime
Zaccagni alla vigilia di Lazio Juve scalda gli animi a Dazn: «Affrontiamo una squadra forte, con queste caratteristiche. Tre partite per capire chi siamo. E su Yildiz…»
Napoli Inter, Conte a Dazn: «Abbiamo affrontato una squadra fortissima, fuori portata per noi. Marotta non intervenga! Lautaro? Dal punto di vista umano…»