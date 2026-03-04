Lazio, Sarri nel post partita: «Siamo dentro al discorso qualificazione e se giochiamo così possiamo dire la nostra al ritorno»

Lazio, Sarri a Mediaset: «Siamo soddisfatti della prestazione arrivata in un momento difficile». Le parole

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sportmediaset il post‑gara della sfida contro l’Atalanta disputata allo stadio Olimpico. Lesue parole:

A BERGAMO SOFFERENZA A PRESCINDERE – «Siamo soddisfatti della prestazione arrivata in un momento difficile. C’è rammarico per il risultato, ma a Bergamo ci sarebbe stato da soffrire anche con un gol di vantaggio. Siamo dentro al discorso qualificazione e se giochiamo così possiamo dire la nostra al ritorno».

C’ERA DA ASPETTARSI QUALCOSA IN PIU’ IN SERIE A – «La classifica è figlia di un periodo e di un’annata in cui abbiamo sofferto anche l’assenza di tantissimi giocatori. C’era da aspettarsi qualcosina di più. La squadra dà segnali di continuità, chiaro che serve maggiore continuità. Speriamo che da qui a fine stagione ci siano tutti i giocatori».

GLI INSERIMENTI – «Dele Bashiru quando riesce a lanciarsi tocca i 35/36 all’ora, Taylor ha meno gamba ma è un palleggiatore. Per questo gli ingressi erano preparati dalla parte di Dele».

COME SI ISOLA LA SQUADRA? «Purtroppo si sta addirittura abituando a questo tipo di situazione dentro lo Stadio. Una situazione veramente triste. Anche stasera ci rimane la sensazione che se erano 45mila si poteva portare a casa».

