Lazio, Patric: «Ecco perché Sarri ieri ci rimproverava»

Patric, difensore centrale della Lazio, ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine della sfida contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono molto felice con questa storica maglia, sono felice di tutto quel che è stato il mio percorso e per la partita sognata. La Lazio se lo merita, siamo partiti bene, eravamo consapevoli che avevamo delle possibilità e siamo felici di averle avute. Difesa? Stiamo lavorando bene e si vede, in fase difensiva si vedono i risultati, non ci siamo allarmati nelle difficoltà. La squadra ha lavorato sempre e siamo contenti di queste prestazioni. Cosa ci ha detto il mister? Sarri rimproverava che dovevamo chiuderla 2-0».