Lazio, record negativo di biglietti venduti per l’AZ: solo 11 mila

Pochissimi i biglietti venduti per la sfida di Conference League tra Lazio e AZ: appena 11 mila, un record negativo per l’Olimpico

La Conference League sembra non avere appeal per i tifosi della Lazio. In vista della sfida di domani contro l’AZ i biancocelesti rischiano di giocare davanti ad un Olimpico mezzo vuoto.

Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, i biglietti venduti sono appena 11 mila: si tratta di un record negativo per un ottavo di finale di una competizione internazionale.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM