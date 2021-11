Lazio, rinnovo Sarri: «Possibile incontro. Al tecnico piace l’idea»

Rinnovo Sarri, Lotito e il tecnico potrebbero incontrarsi durante la sosta: il patron della Lazio vuole blindarlo

Corteggiato, desiderato e mai messo in discussione: Lotito ha fatto di tutto per convincere Sarri a sedere sulla panchina della Lazio ed ora farà di tutto per trattenerlo. In estate, il tecnico ha sposato il progetto biancoceleste fino al 2023, ma il presidente vorrebbe già blindarlo: «qui io mi trovo benissimo» ha risposto oggi il tecnico in conferenza, a chi gli ha chiesto del suo futuro.

A confermare un possibile incontro tra le parti, inoltre, è Alfredo Pedullà che – sul suo profilo Twitter – ha scritto: «Lotito ha chiesto a Sarri il rinnovo. Al tecnico l’idea piace, probabilmente si vedranno durante la sosta, tra 7-10 giorni, dopo Marsiglia e Salernitana».