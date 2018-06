La Lazio è sulle tracce di Sardar Azmoun, il messi iraniano. Possibile colpo a sorpresa per il ruolo di vice-Immobile

Gli occhi della Lazio sul Mondiale in Russia. Ieri l’Iran ha battuto, a sorpresa, il Marocco, grazie a un autogol. Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha osservato con attenzione la prestazione di Sardar Azmoun. Il centravanti classe 1995 del Rubin Kazan non ha lasciato il segno ma è ancora un obiettivo della Lazio. Il club biancoceleste ha provato a portarlo in Italia un anno fa e secondo Il Tempo continua a osservare i progressi del ‘Messi iraniano‘. Il giocatore ha segnato 6 gol in 17 presenze tra Champions ed Europa League mentre con la maglia della Nazionale ha realizzato 23 gol in 32 presenze.

Il ‘Messi iraniano’ è considerato un interessante talento e la Lazio potrebbe portarlo in Italia molto presto. Tare lo ha osservato al Mondiale (per la difesa piacciono Vestergaard e Boyata) e lo vorrebbe a Roma come vice-Immobile. La Lazio cerca un centravanti di scorta e potrebbe investire una somma importante per l’iraniano. L’esordio al Mondiale non è stato indimenticabile ma Tare è pronto a scommetterlo su di lui e potrebbe intavolare molto presto una trattativa con il Rubin Kazan per portare alla corte di Inzaghi Sardar Azmoun.