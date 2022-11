Lazio, Romero: «Lavoriamo bene, Sarri importante per noi»

Luka Romero ha parlato nel post partita di Lazio-Monza: le dichiarazioni dell’attaccante che ha deciso la partita

Luka Romero ha parlato dopo la vittoria biancoceleste in Lazio–Monza.

PEDRO E SARRI – «Pedro un amico speciale, molto contento per tutto. Per me e per tutta la squadra Sarri è importante, stiamo lavorando bene. Dobbiamo continuare così».

REGALO COMPLEANNO – «Regalo per il compleanno? Questo è il migliore che potevo ricevere, saluto mia mamma e mio fratello che hanno visto la partita da Maiorca».

