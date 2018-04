Nel pomeriggio andrà in scena Lazio-Sampdoria, con un protagonista in più: Marco Parolo è tornato a disposizione del tecnico Simone Inzaghi

La qualificazione in Champions League della compagine biancoceleste passa anche da Lazio-Sampdoria, prima delle 5 finali che attendono la squadra allenata da Simone Inzaghi da qui al 20 maggio. Sospinta da oltre 40.000 tifosi presenti allo stadio Olimpico, la Lazio scenderà in campo dalle 15.00 e potrà farlo con la migliore formazione possibile, o quasi, visto che l’allenatore ha convocato tutti eccetto i due calciatori squalificati, Murgia e Luis Alberto, più Patric. Lo stesso Inzaghi, in conferenza stampa, ha dichiarato: «Parolo si è allenato , ma abbiamo qualche calciatore che non ha lavorato al completo negli ultimi giorni: Parolo e Lulic hanno qualche problemino, ma vogliono esserci sempre. Prenderò le mie valutazioni per scegliere la formazione migliore».

Recuperato Parolo, così come lo stesso Lulic, Simone Inzaghi si sta interrogando su chi possa sostituire Luis Alberto tra Felipe Anderson, Caicedo e Luis Nani. I tre calciatori in questione sono stati convocati tutti così come:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Felipe Anderson, Jordao, Leiva, Lulic, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.