Lazio, Sarri: «C’è stata una sconfitta che ci ha messi in difficoltà»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Intervistato dai microfoni di Sky Sport prima di Lazio-Lecce, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato così.

LE PAROLE – «Stasera vedremo come stiamo, abbiamo fatto prestazioni altalenanti ma quella che ci ha messo in difficoltà è stata la sconfitta contro il Torino, perdere a San Siro ci sta. Vorrei vedere le cose che non sto vedendo in questo momento. Marcos Antonio? Non dipende da lui, dipende dalle caratteristiche dei nostri centrocampisti, che in questo momento non regge le caratteristiche di Marcos Antonio. Spero si faccia una grande prestazione».