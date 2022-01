Lazio, Sarri: «Giocata a viso aperto. Mercato? La società sa cosa serve»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta esterna rimediata in casa dell’Inter: le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Inter-Lazio, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una buona partita fino alla fine, restando in partita e cercando il pareggio. Questa è stata una partita a viso aperto, senza alcun tipo di timore. Non si è vista grande differenza in campo, se non per qualche sprazzo. Oggi abbiamo dimostrato una buona solidità. Speriamo di trovare continuità sotto questo punto di vista».

DIFESA – «Noi dobbiamo essere più costanti. Abbiamo grande qualità davanti, ma ultimamente ci è mancata compattezza difensiva. Dopo qualche passo in avanti, la partita con l’Empoli ci aveva tolto certezze. Oggi però ho rivisto quei passi in avanti».

MERCATO – «Non so che cosa potrebbe succedere. Siamo bloccati dall’indice di liquidità, ma la società sa che cosa serve. Per quello che ho in mente serve qualcosa in più, anche a livello numerico. Serve cominciare a intervenire, ma una sessione non basta. Molti giocatori non sono adatti a giocare così.».

QUALITÀ – «A me piacerebbe far giocare i giocatori di qualità tutti insieme, ma ci sono dei rischi. Va ovviamente trovata la soluzione e ci stiamo lavorando».