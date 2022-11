Lazio, Sarri: «Potenzialità inespresse. Juve? Penso questa cosa»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine della sfida contro il Monza: le dichiarazioni del tecnico

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Monza. Di seguito le sue parole.

GARA CON LA JUVENTUS – «Le potenzialità vanno espresse. La Lazio ce le ha ma non le ha ancora espresse. Siamo un gradino sotto alle squadre che ho allenato in precedenza ma con possibilità di crescere. Juventus? In questo momento penso solo sia una partita importante, pensare che possa essere già decisiva è un’esagerazione. La classifica ora è corta, con 23 partite è ancora tutto da delineare a meno che il Napoli non continui così e a quel punto resterebbe aperta solo la lotta Champions».

