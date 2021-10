Lazio, confronto tra Sarri e Tare dopo l’allenamento

La Lazio dopo la sconfitta di Verona è in ritiro e dopo l’allenamento mattutino c’è stato un fitto colloquio tra Sarri e Tare

La Lazio, ritiro dopo la sconfitta pesante arrivata al Bentegodi contro il Verona, è tornata ad allenarsi in mattinata. Al termine della seduta c’è anche stato un fitto colloquio tra Maurizio Sarri e Igli Tare. Il confronto tra i due è terminato dopo molto tempo e ora i biancocelesti dovranno cercare di risollevarsi. Il confronto potrebbe essere stato utile anche in ottica mercato, per cercare di completare la rosa a disposizione dell’allenatore ex Juventus e Napoli.

LEGGI SU LAZIONEWS24 GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE INFORTUNATI