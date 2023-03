Lazio, Sarri: «Vice Immobile? Fosse per me ne compravo 50, ma...»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’AZ di Conference League

«Abbiamo messo del nostro sicuramente, nella prima parte l’abbiamo fatto bene e poi abbiamo cambiato atteggiamento e abbiamo smesso di palleggiare nella metà campo avversaria. Se il tema vice Immobile è una scelta condivisa? Io come tutti gli allenatori, se fosse per me ne compravo 50 di giocatori, non ci sono state probabilmente le condizioni e abbiamo tirato su alternative con Felipe che ha accettato di fare questo, avere un giocatore al posto di Immobile deve essere di grande valore, sennò è inutile».

