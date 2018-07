Lazio: idea Shaqiri per sostituire Felipe Anderson in attacco

Felipe Anderson è ad un passo dal West Ham e i biancocelesti sono già alla caccia di un sostituto. Tra i nomi monitorati spunta quello di Shaqiri dello Stoke City.

La Lazio si appresta a salutare il suo esterno offensivo Felipe Anderson che sembra ormai vicinissimo al West Ham. L’affare si è sbloccato nella giornata di oggi e le due società sembrano vicine alla chiusura definitiva. Intanto la dirigenza biancoceleste sta pensando ad un sostituto di qualità per la fascia e ha già monitorato diversi giocatori. Sul taccuino del ds Igli Tare sembra ci siano diversi nomi: Joel Campbell dell’Arsenal, Gonzalo Martinez, 25enne del River Plate e il Papu Gomez dell’Atalanta. A questi sembra se ne sia aggiunto un altro che piace al tecnico Simone Inzaghi e potrebbe sostituire degnamente Felipe Anderson. Il nome in questione è quello di Xherdan Shaqiri dello Stoke City. Il ventiseienne svizzero, appena rientrato dai Mondiali di Russia, ha un valore di mercato di circa 17 milioni di euro, cifra non troppo alta per le casse biancocelesti. A complicare la trattativa, però, c’è la concorrenza di diverse società, tra cui il Liverpool già in contatto con lo Stoke per il trasferimento di Shaqiri.