Lazio: sondaggio per l’esterno offensivo dell’Arsenal, Joel Campbell

La Lazio alla ricerca di un esterno offensivo per il dopo-Anderson. Effettuato dalla dirigenza biancoceleste un sondaggio per Joel Campbell dell’Arsenal.

La possibile partenza di Felipe Anderson ha messo in allerta la Lazio che si è messa alla ricerca di un esterno offensivo. Nonostante il West Ham sembra aver cambiato idea sul brasiliano ritenuto troppo caro, lo staff del ds Igli Tare ha monitorato diverse pedine da portare alla corte del tecnico Simone Inzaghi. Davanti a tutti sembrava esserci l’esterno portoghese dello Sporting Lisbona, Gelson Martins, ma nelle ultime ore sembra che il giocatore abbia trovato un’intesa con l’Atletico Madrid. Le Aquile, dunque, abbandonata quasi definitivamente la pista Martins hanno virato su un altro nome che risponderebbe alle caratteristiche richieste da Inzaghi. Il nome in questione è quello di Joel Campbell, attualmente di proprietà dell’Arsenal e rientrato da poco dall’ennesimo prestito.

L’esterno costaricano, difatti, è stato acquistato dai Gunners nel 2011 ed ha disputato solo due stagioni con i londinesi, girando numerose società in prestito: Lorient, Olympiakos, Villarreal, Sporting Lisbona e Real Betis. Campbell, in scadenza nel 2019, sembra nuovamente non rientrare nei piani dell’Arsenal e la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per capire le richieste del club inglese. Sul ventiseienne che ha un valore di mercato di circa 3-4 milioni di euro c’è, però, da battere la concorrenza dei turchi del Fenerbahce.