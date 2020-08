Lazio, si lavora ai rinnovi: trattative con Inzaghi, Acerbi ed Immobile

La Lazio sta lavorando al prolungamento dei contratti del tecnico Simone Inzaghi, di Francesco Acerbi e Ciro Immobile

La Lazio sta lavorando ai rinnovi di contratto di alcuni componenti importanti del club secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Uno di questi è quello del tecnico Simone Inzaghi, in scadenza nel giugno 2021. L’allenatore vuole un prolungamento fino al 2022 con un aumento dello stipendio mentre la società preferirebbe fino al 2023. In caso di mancato accordo, Inzaghi è disposto ad andare avanti con il contratto in scadenza.

I contratti di Francesco Acerbi e Ciro Immobile scadono invece nel 2023 ma la loro situazione è complessa in quanto i contatti con la società sono attualmente in standby. All’attaccante è stato proposto un rinnovo fino al 2025 con uno stipendio che salirebbe a 4 milioni più bonus. Manca però ancora l’accordo definitivo. Il difensore vorrebbe invece uno stipendio vicino a quello dei top player in rosa e, quindi, intorno ai 3 milioni (invece degli attuali 1,8 a stagione). La Lazio non ha più parlato con i due giocatori del rinnovo ma è probabile che questo accada in tempi brevi per non perderli.