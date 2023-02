Lazio, Tare: «AZ squadra di qualità, ma vogliamo i quarti»

Le parole di Igli Tare, dirigente della Lazio, sul sorteggio degli ottavi di finale di Conference League. I dettagli

Igli Tare ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dopo il sorteggio di Conference League.

PAROLE – «L’AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie, propone un calcio qualitativo con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L’obiettivo resta quello di proseguire nel cammino e superare anche gli ottavi di finale».