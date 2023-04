Lazio Zaccagni: «L’assist di Luis Alberto? Provato in allenamento»

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Lazio-Juventus, Mattia Zaccagni ha dichiarato:

«Siamo veramente contenti perchè stasera per la classifica era una partita importante e abbiamo risposto bene sul campo. In altre situazioni soffrivamo di più, invece stasera abbiamo subito veramente poco ed è un grande passo avanti. Il secondo posto vale molto di più dei miei 10 gol stagionali. Ieri in allenamento c’è stata una situazione simile con Luis Alberto, non ero riuscito a segnare mentre oggi. L’esultanza l’avevamo già fatta in passato e l’abbiamo rifatta anche oggi. Sarà difficilissimo difendere il secondo posto, basta perdere qualche punto per riaverle tutte lì quindi bisogna rimanere sul pezzo. Non so con quanti gol finirò ma sicuramente non voglio fermarmi. Dedica? Alla mia compagna».

