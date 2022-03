Lazio, Sarri si gode Zaccagni: Mancini ci pensa per la Nazionale

Nessuno è più incisivo in zona gol di Zaccagni nell’ultimo mese e mezzo. La Lazio e Sarri se lo godono

L’arma in più della Lazio è Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo in questo ultimo mese è stato il più incisivo in zona gol dell’intera Serie A. Gol e assist per rilanciare le ambizioni Europee dei biancocelesti.

Sarri si gode il suo arciere e il Ct Mancini ci pensa in vista degli spareggi per i Mondiali. Servirà avere giocatori in forma e Zaccagni è senza dubbio uno di questi. Lo riporta il Corriere dello Sport.