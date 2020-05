Le partite di oggi 24 maggio: si gioca in quattro continenti, in Europa spazio alla Bundesliga. Occhi su Estonia e Armenia

Pian piano si torna in campo, in tutta Europa. Oggi si chiuderà la 27^a giornata di Bundesliga, con Schalke e Lipsia che cercheranno di tornare al successo. Senza dimenticare la 2.Bundesliga, la serie B tedesca con l’Amburgo che cercherà di ricucire lo strappo sull’Arminia Bielefeld.

Si gioca però anche in quattro continenti: spazio ai campionati in Estonia e in Armenia, in Costarica, Corea del Sud e in Burundi. Occhi puntati anche sul campionato Bielorusso.