Leao: «Siamo ancora primi, ma oggi brutta partita». Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Rafael Leao a DAZN dopo Milan-Bologna.

Le sue parole: «Siamo primi, ma oggi è una partita un po’ brutta. Noi vogliamo vincere e non ce l’abbiamo fatta. Non abbiamo fatto gol. Ora pensiamo alla prossima. È mancata efficacia davanti alla porta e le ultime scelte. Sentiamo pressione positiva perché siamo primi, oggi eravamo a casa e volevamo vincere per i nostri tifosi».