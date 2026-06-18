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Leao: «Amorim mi spinge a restare al Milan? Ora penso solo al Mondiale»
Leao lascia tutto aperto sul mercato? «Amorim mi spinge a restare al Milan? Ora penso solo al Mondiale». Le sue dichiarazioni
Il nome di Rafael Leao resta uno dei più discussi del mercato rossonero. L’attaccante portoghese, da tempo, ha manifestato la volontà di vivere una nuova esperienza lontano dal Milan, aprendo alla possibilità di un trasferimento già quest’estate.
L’arrivo di Rúben Amorim sulla panchina rossonera, però, potrebbe rappresentare una novità importante nelle valutazioni del numero 10.
🇵🇹 Leao parla dal Mondiale: “Il futuro? Vedremo…”
Impegnato con il Portogallo al Mondiale, Leao è stato intervistato dopo il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo.
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PAROLE – «Se l’arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale».