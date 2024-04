Lecce, Gotti: «Eravamo salvi, adesso contro il Cagliari...»

Le parole di Luca Gotti, allenatore del Lecce, nel post partita contro il Cagliari. Tutti i dettagli in merito

Luca Gotti ha parlato a Dazn nel post partita di Lecce-Monza, terminata 1-1.

PARTITA – «Il dispiacere è umano. Siamo andati in vantaggio a due minuti dalla fine e sembrava fosse fatta, anche perchè non avevamo concesso assolutamente niente all’avversario. Prendere l’1-1 con un rigore di questo tipo non ci rende felici. Mi sento di dire che è stata una gara tosta, giocata su ogni pallone e senza che i calciatori si risparmiassero. A mente fredda c’è da dire che il pareggio è il risultato più giusto, non ho recriminazioni sotto questo punto di vista. E’ ovvio, però, che quando vai in vantaggio al 92′ e ti godi una classifica quasi definitiva e poi fai un passo indietro c’è rimpianto. Ho visto comunque un gruppo che ha lottato, che si è applicato tanto in fase difensiva e che ha ben impresso nella propria mente quale sia l’obiettivo da raggiungere. Questo punto, pur con quest’epilogo rocambolesco, è un altro passettino che non dobbiamo sottovalutare. Ora c’è lo scontro diretto con il Cagliari, dal prossimo allenamento ripartiremo da zero consapevoli che attitudine, attenzione e determinazione sono armi che i ragazzi mettono in campo anche quando qualcuno non offre la sua miglior performance sul piano tecnico».