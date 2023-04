Lecce, Maleh: «Contro il Napoli meritavamo di più, testa alla Samp»

Le parole di Youssef Maleh, centrocampista del Lecce, in conferenza stampa in vista della sfida con la Sampdoria

Youssef Maleh, centrocampista del Lecce, ha parlato oggi nella conferenza stampa di avvicinamento alla partita con la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

SCONTRO DIRETTO CON LA SAMPDORIA – «Sì, abbiamo preparato bene la partita contro il Napoli. Peccato perché meritavamo molto di più. Ora abbiamo lo scontro diretto in casa e vogliamo vincere per avvicinarci sempre di più alla salvezza».

SE É SODDISFATTO DELLA STAGIONE – «Sì, a gennaio cambia spesso il tipo di gioco. Sto dando tutto in allenamento per dare tutto la domenica».

COME BATTERE LA SAMPDORIA – «Dobbiamo continuare a lavorare forte in settimana, come sempre, ma domenica vogliamo vincere a tutti i costi».

PREGI E DIFETTI DEL LECCE – «Siamo una squadra giovane ed è normale che ci siano anche dei momenti negativi. Ci mettiamo sempre cuore e credo che è così che possiamo raggiungere la salvezza».

ERRORI – «Credo che in qualche partita ci è andato male qualche episodio, vedi il Sassuolo o con il Napoli. Non parlerei di errori, ma del fatto di dover continuare a lavorare forte per raggiungere la salvezza».

COSA GLI CHIEDE BARONI – «Ci chiede di prendere qualche responsabilità in più e di inserirci maggiormente in avanti. Dobbiamo cercare di lavorare e pensare a noi stessi per raggiungere l’obiettivo».

SE L’OBBLIGO DI VINCERE CREA DELLE ANSIE – «No, sappiamo che attraverso il lavoro possiamo raggiungere il nostro obiettivo».

FIDUCIA DELLA SQUADRA PER AVER RITROVATO IL GOL – «Sicuramente essere tornati a segnare ci ha dato fiducia. Per quanto mi riguarda ci spero, ma penso che la cosa più importante sia il risultato di squadra».