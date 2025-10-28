Lecce Napoli, Anguissa e il motto bianconero: «Vincere è l’unica cosa che conta! Felici di lavorare con Conte»

Lecce Napoli, parla Zambo Anguissa a Dazn e cita il motto della Juventus: «Vincere è l’unica cosa che conta!»

Al termine della partita tra Lecce e Napoli, Zambo Anguissa si è fermato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione della squadra. Il centrocampista azzurro ha commentato l’andamento della gara, soffermandosi sia sugli aspetti positivi mostrati dal gruppo, sia sugli elementi da migliorare in vista dei prossimi impegni stagionali

PAROLE – «Sappiamo che Conte è uno che trasmette sempre grinta e cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte bisogna anche gestire. Capisco che per lui è difficile, volevamo vincere ed è l’unica cosa che conta.

Era importante vincere anche oggi, a Lecce è sempre tosta. Volevamo vincere e siamo contenti, pensiamo alla prossima partita. Tre punti importanti ma come lo sono stati quelli con l’Inter, dobbiamo continuare così».

