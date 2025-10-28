Voti&Stats
Pagelle Lecce Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Lecce Napoli: ecco i TOP e FLOP del match della nona giornata di Serie A 2025/2026 andato in scena al via del Mare alle ore 18:30.
Il Napoli espugna lo stadio di Lecce con una rete di Anguissa nella ripresa. Prestazione non eccezionale da parte degli uomini di Conte che vengono prima salvati da Milinkovic-Savic, parato un rigore a Camarda e poi la sbloccano con il centrocampista. Queste le pagelle:
LECCE (4-3-3): Falcone 6.5, Veiga 6.5, Gaspar 6, Tiago Gabriel 7, Gallo 6; Coulibaly 6 (77′ Pierret s.v.), Ramadani 6.5, Berisha 6.5 (77′ Maleh s.v.); Pierotti 6 (46′ Tete Morente 6), Camarda 5.5 (70′ Stulic 5.5), Banda 6 (65′ Ndri 5.5). Allenatore: Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 8; Di Lorenzo 6, Juan Jesus 6, Buongiorno 6.5, Olivera 6.5 (61′ Spinazzola 6.5); Anguissa 7.5, Gilmour 6.5, Elmas 6 (85′ Gutierrez s.v.); Politano 6.5 (61′ McTominay 6.5), Lucca 6 (61′ Hojlund 6), Lang 6 (48′ Neres 7). Allenatore: Conte. IL LIVE DI LECCE NAPOLI
Pagelle Fiorentina Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Cremonese Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A