Lecce, Sticchi Damiani: «Noi all’altezza di una squadra come la Juve»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è tornato a parlare della sconfitta dei giallorossi contro la Juve

Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al Quotidiano di Puglia della gara con la Juve.

LE PAROLE – «Non essere allo stadio è stata una sofferenza, li ho abbracciati idealmente e li ringrazio per la partita messa in scena contro una grande come la Juventus. Nonostante assenze importanti il Lecce ha messo in scena una prova semplicemente straordinaria. Ho letto il conto dei tiri e siamo stati all’altezza della Juve. Il gioco espresso, la partita giocata, è decisamente incoraggiante per la gara di domenica contro il Verona. Dovremo giocarla tutti insieme, in uno stadio strapieno, capace di trascinare come sempre questo Lecce che merita di restare a lungo in Serie A».