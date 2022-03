Lega Serie A, Bonomi: «La mia candidatura non esiste più». Le parole del presidente di Confindustria

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria ed ex candidato alla presidente della Lega Serie A, è intervenuto a “Mezz’ora in più” su Rai3.

Queste le sue parole: «La mia candidatura non c’è più. Ero stato contattato da alcune squadre di calcio di serie A, mi avevano chiesto la disponibilità e io l’avevo data a patto che ci fosse maggioranza ampia. La maggioranza c’era ma non ampia come volevo per fare il lavoro che avevo chiesto. Nelle more è scoppiata la crisi in Ucraina e ribadisco che il mio impegno primario è verso Confindustria e quindi la candidatura è venuta meno».