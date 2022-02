ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leicester, un tifoso entra in campo e picchia gli avversari. Brutto episodio in FA Cup

Bruttissimo episodio di violenza in Nottingham Forest–Leicester di FA Cup. Sul risultato di 3-0 un tifoso è entrato in campo per aggredire i giocatori del Forest mentre stavano festeggiando la rete appena siglata.

Il Leicester, da parte sua, si è scusato tramite un comunicato per il fatto accaduto. Per l’uomo in questione è già scattato il DASPO a vita.