La Lazio sogna un grande colpo a centrocampo. Gli uomini di Lotito hanno messo gli occhi su Thomas Lemar del Monaco

La Lazio sogna l’arrivo di Thomas Lemar. Il centrocampista classe 1995, ala mancina, ha avuto una flessione rispetto allo scorso anno. Il francese aveva realizzato 14 gol con il Monaco, scatenando attorno a sé un’asta internazionale con tutti i grandi club europei ma il club del Principato chiuse le porte dopo le varie partenze di Mbappé, Mendy e gli altri. Il giocatore non si è ripetuto e ha segnato solo 4 gol in questa stagione e in estate può cambiare maglia.

Thomas Lemar sarebbe pronto a salutare il Monaco. Il suo valore di mercato è diminuito e la Lazio, secondo La Gazzetta dello Sport, è pronta a rigenerare il centrocampista francese di origini guadalupensi. La Lazio sta monitorando la situazione di Thomas Lemar e in caso di addio di Sergej Milinkovic-Savic, per una cifra consistente, potrebbe consolarsi col giocatore del Monaco.