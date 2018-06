Lemos-Sassuolo ancora insieme: rinnovato il prestito, è ufficiale

Mauricio Lemos resterà a Sassuolo. Il club neroverde ha ottenuto il rinnovo del prestito del difensore uruguaiano

Lemos e il Sassuolo ancora insieme. Il difensore uruguaiano classe ’95, acquistato dai neroverdi durante lo scorso mercato invernale, non aveva iniziato la sua avventura a Sassuolo nel migliore dei modi, disputando una brutta gara, come tutta la squadra, contro la Juventus nel 7-0 per i bianconeri. Il centrale però si è ripreso e ha dimostrato di essere un buon elemento e il Sassuolo ha deciso di puntare ancora su di lui.

Il club neroverde ha ufficializzato il rinnovo del prestito del difensore uruguaiano del Las Palmas. Nuovo prestito dunque, per la durata di un anno stavolta, per il centrale classe ’95. Questo il comunicato ufficiale dei neroverdi: «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: LEMOSMauricio (’95, difensore): prolungato il prestito dall’U.D. Las Palmas fino a Giugno 2019».