Milan, inizia l’era Leonardo. Caccia al doppio ad, rispunta Braida. Poi il nuovo ds

Il nuovo Milan del Fondo Elliott riparte da Leonardo. Piace l’idea del doppio ad con Gazidis e Gandini. Poi il sostituto di Mirabelli

Leonardo riparte dal Milan. Il brasiliano, contestato dalla piazza per il suo ‘tradimento’ all’Inter, firmerà a breve con i rossoneri e sarà il nuovo direttore tecnico rossonero. Leo sta già lavorando per il Milan e nelle ultime ore ha tentato il primo approccio con la Juventus per Gonzalo Higuain. Il suo ingresso nel club sarà ufficializzato a breve (sarà ufficializzato entro metà settimana, possibile annuncio già oggi o domani) ma intanto ha già iniziato il suo lavoro dietro le quinte.

Il Milan cambierà volto in dirigenza e dopo l’addio di Marco Fassone potrebbero arrivare due amministratori delegati. Piace l’idea del doppio ad con Ivan Gazidis, ora all’Arsenal (difficile, non vorrebbe cambiare aria) e Umberto Gandini, ex Milan ora alla Roma, in pole per ricoprire il doppio incarico. Se il Milan non riuscirà a piazzare il doppio colpo, sarà testa a testa, con Giovanni Carnevali del Sassuolo sullo sfondo (si è parlato anche di Michele Uva ma sembra intenzionato a proseguire il suo lavoro in Federazione). Da registrare una telefonata ad Ariedo Braida. Poi sarà la volta del nuovo direttore sportivo che subentrerà a Massimiliano Mirabelli.