Milan, Elliott ‘contro’ i tifosi: vicino il ritorno di Leonardo, poi Gazidis

Novità societarie per il Milan. Il Fondo Elliott lavora per il ritorno di Leonardo. In arrivo anche Gazidis dall’Arsenal

Il nuovo Milan ripartirà da Leonardo? Il dirigente brasiliano è stato contestato apertamente dai tifosi rossoneri che, come da comunicato, vogliono «uomini veri» per il nuovo Milan e non vogliono il brasiliano, reo di aver tradito i colori rossoneri con il passaggio all’Inter e con alcune dichiarazioni che non sono piaciute ai tifosi. Paul Singer, patron del Fondo Elliott, lavora per ridisegnare l’assetto societario del Milan e non mancano le novità. Giovedì il passaggio fondamentale al Tas di Losanna, sabato l’Assemblea dei soci che nominerà il nuovo CdA.

Il Fondo Elliott non sembra dar credito alle proteste dei tifosi, ha un progetto concreto e non intende ascoltare i tifosi. L’ipotesi del ritorno di Leonardo in rossonero è molto concreta. Il brasiliano potrebbe ricoprire il ruolo di Direttore dell’area tecnica, ruolo già ricoperto al PSG. Mirabelli e Fassone sono in bilico e sono volati a Londra per parlare con il Chelsea di Morata ma anche per incontrare il Fondo. Ci vorrà poi la presenza di un uomo forte in società e il grande nome è quello di Ivan Gazidis, attuale dirigente dell’Arsenal che potrebbe ricoprire il ruolo di ad (è in vantaggio su Gandini e Carnevali). Il nuovo Milan prende forma.