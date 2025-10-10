Lewandowski, retroscena: il Barcellona non lo ha ancora pagato tutto al Bayern Monaco. I catalano dovrebbero ancora 20 milioni ai bavaresi

https://www.calcionews24.com/lewandowski-milan-cosa-sappiamo/Un’eredità sportiva di grande successo, ma anche un’eredità economica ancora da saldare. L’avventura di Robert Lewandowski al Barcellona, iniziata nell’estate del 2022, si avvia verso la sua conclusione, ma porta con sé uno strascico finanziario inaspettato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il club catalano avrebbe ancora un debito significativo con il Bayern Monaco per l’acquisto dell’attaccante polacco.

Il trasferimento, costato complessivamente 45 milioni di euro, era stato strutturato con un pagamento dilazionato in più rate. A più di tre anni di distanza, però, i bavaresi avrebbero incassato solo circa la metà della cifra pattuita. Nelle casse del Bayern, infatti, mancherebbero all’appello ancora 20 milioni di euro. Una somma importante, su cui ora aleggia l’incertezza: non è chiaro quando il Barcellona, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare noti problemi di liquidità, riuscirà a saldare completamente il debito.

Una questione finanziaria che stona con il rendimento del giocatore in campo. A 37 anni, Lewandowski ha continuato a essere un bomber implacabile anche in maglia blaugrana. Il suo bilancio, ad oggi, è impressionante: 105 gol in 156 partite ufficiali. Un contributo fondamentale che ha aiutato il Barça a conquistare due titoli della Liga, una Coppa del Re e due Supercoppe di Spagna.

Mentre il polacco si prepara a vivere la sua ultima stagione in Catalogna, con il contratto in scadenza nel 2026, questa indiscrezione riaccende i riflettori sulla gestione finanziaria del club. Un’ombra su un’operazione che, dal punto di vista sportivo, è stata un successo, ma che dal lato economico non è stata ancora del tutto archiviata.