Il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, vuole lasciare il club bavarese. Tante ipotesi per il futuro: suggestione Juve?

Robert Lewandowski è pronto a dire addio al Bayern Monaco. L’ex centravanti del Borussia Dortmund vuole mettere la parola fine all’avventura con il club bavarese. Il giocatore vuole nuove sfide ed è pronto a cambiare maglia. In Europa è pronto a scatenarsi un grande valzer di centravanti. Da Higuain a Icardi, passando per Benzema: sono tanti i numeri 9 pronti a cambiare maglia. Robert Lewandowski potrebbe entrare a gamba tesa nel valzer delle punte. Il suo agente, Pini Zahavi, ha parlato alla Bild, annunciando l’addio al Bayern Monaco.

«Robert vuole nuove sfide, ormai ha deciso. Abbiamo già parlato con i dirigenti del Bayern Monaco. Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo. I dirigenti del Bayern Monaco hanno una grande esperienza e dovrebbero capire la volontà del mio assistito» ha detto il procuratore. Dove può andare Robert Lewandowski? Il centravanti polacco può finire al Real Madrid al posto di Karim Benzema oppure potrebbe andare in Premier League, magari al Chelsea. Il giocatore è stato seguito anche dal PSG nel recente passato. In ultima istanza poi c’è la Juventus. Al momento non esistono trattative ma i bianconeri hanno ottimi rapporti con i bavaresi, cercano l’erede di Higuain e potrebbero bussare alle porte del Bayern per capire la fattibilità dell’operazione.