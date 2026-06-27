Como modello vincente nel calcio italiano: come il caso di mercato Nico Paz ha cambiato le regole da ora in poi

Il Como dà un’altra lezione al calcio italiano: ha esercitato la prelazione su Nico Paz e lo riporta al Lago per 60 milioni, dimostrando come capitale, strategia e volontà del giocatore possano ribaltare ogni scenario di mercato.

La mossa che ha sorpreso tutti

Il 26 giugno 2026 il Como ha sfruttato la corsia preferenziale concessa dal Real Madrid e ha formalizzato l’offerta per riacquistare Nico Paz a 60 milioni di euro, bloccando così una possibile asta internazionale e tagliando fuori pretendenti come l’Inter. Il Real, dal canto suo, ha esercitato la clausola di recompra e ha inserito una nuova contro‑clausola che permette ai Blancos di riportare il giocatore con un esborso superiore (segnalato intorno agli 80 milioni per l’estate successiva), mantenendo così il controllo sul futuro del talento.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Perché è una lezione per il calcio italiano

Primo, il Como ha dimostrato che avere risorse economiche chiare e una strategia definita permette di competere anche con club più blasonati: la famiglia Hartono e la dirigenza hanno scelto di investire per consolidare il progetto tecnico.

Secondo, la volontà del giocatore ha contato: Paz avrebbe espresso la preferenza per restare al Como, elemento che ha facilitato la chiusura dell’operazione e ha reso il club lariano protagonista della trattativa.

Terzo, la gestione intelligente delle clausole contrattuali (recompra e percentuali su future rivendite) mostra come il dialogo con i grandi club possa trasformare una cessione in un’opportunità strategica, non solo in una perdita.

Il ritorno di Nico Paz al Como non è solo un colpo di mercato: è un caso di scuola su come capitale, chiarezza di progetto e la volontà del giocatore possano ribaltare gerarchie apparenti.

Il messaggio per il calcio italiano è netto: non basta essere grandi sulla carta, serve saper agire con decisione e costruire relazioni strategiche con i top club. Il Como, partito dai dilettanti solo pochi anni fa, conferma di essere oggi una realtà capace di dettare l’agenda del mercato nazionale.