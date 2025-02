Ligue 1, i risultati della 23ª giornata: lotta per l’Europa, il Lille batte il Monaco e sale al terzo posto; questa sera tocca al Marsiglia di De Zerbi

Importante vittoria del Lille in chiave corsa Champions in Ligue 1: la squadra di Genesio ha battuto il Monaco nello scontro diretto superando i monegaschi al terzo posto. Doppietta di Haraldsson per Les Dogues. Risponde Minamino, ma senza riuscire a rimettere il risultato in pari. Nell’altra partita di oggi pareggiano St-Étienne e Angers in un lotto volante di emozioni. Stasera chiude il sabato il Marsiglia, impegnato a casa dell’Auxerre.

Lille-Monaco 2-1 (22′ 42′ Haraldsson, 45+1′ Minamino [M])

St-Étienne-Angers 3-2 (7′ rig., 17′ Abdelli [A], 36′ Cardona, 52′ Ekwah, 73′ Cardona, 90+4′ Dieng rig. [A])

Auxerre-Olympique Marsiglia ore 21.05

AUXERRE (3-4-3): Leon; Osho, Jubal, Akpa; Hoever, Owusu, Danios, Mensah; Perrin, Bari, Traoré. All. Pelissier.

OLYMPIQUE MARSIGLIA(4-3-1-2): Rulli; Murillo, Kondogbia, Cornelius, Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin; Rabiot; Greenwood, Gouiri. All. De Zerbi.