Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ha parlato del futuro di Memphis Depay: l’olandese è un obiettivo del Barcellona

Juninho, direttore sportivo del Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay ai microfoni di RMC. Queste le sue parole.

DEPAY – «Memphis è in una posizione di forza. Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci. Possiamo tenerlo fino alla fine ma non vorrà prolungare. Possiamo prendere soldi per fare altri investimenti. Il presidente può fare lo sforzo per il rinnovo ma sarà difficile».