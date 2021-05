Lione, ufficiale la separazione da Garcia: il comunicato del club

Il Lione ha ufficializzato la separazione da Rudi Garcia: di seguito il comunicato ufficiale del club francese

Rudi Garcia non è più l’allenatore del Lione. Ufficiale la separazione dall’ex tecnico della Roma, di seguito il comunicato del club francese.

«Dopo la sconfitta contro il Nizza, l’Olympique Lyonnais che ha chiuso al 4 ° posto con 76 punti informa che Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot e Juninho hanno ricevuto lunedì mattina Rudi Garcia per decretare la fine del suo contratto di allenatore iniziato nell’ottobre 2019.

Questa decisione è stata presa al fine di dare nuovo slancio al gruppo professionale che giocherà per la 24 ° consecutiva volta la Coppa Europa (18 volte in Champions League), la stagione 2019/2020 che non poteva andare al suo termine.

OL desidera ringraziare Rudi Garcia che ha permesso al club di giocare in una semifinale di Champions League nell’agosto 2020, durante la Finale 8 a Lisbona.

L’Olympique Lyonnais sta già preparando la costruzione di un nuovo ambizioso progetto. La scelta dell’istituzione di allineare al 30 giugno la fine di molti contratti di gestione consentirà l’inizio di un nuovo ciclo le cui ambizioni rimarranno più europee che mai (l’OL è il club francese con più partite europee – 270 – e il più grande numero di partecipazioni a una Coppa dei Campioni – 41).

Il club comunicherà presto la sua nuova organizzazione con le più alte ambizioni, grazie a una forza lavoro ricca di individui di alto livello che rinnoverà anche, sia a livello di competizioni nazionali che di Europa League.

L’Olympique Lyonnais ringrazia in particolare i gruppi di tifosi per il loro sostegno e la loro energia e attende con impazienza il loro ritorno al Groupama Stadium».