Lippi: «Inter e Juventus: sarà lotta fino alla fine»

Lippi, le parole dell’ex tecnico della Nazionale in merito alla corsa allo scudetto che vede protagoniste Juve e Inter

Marcello Lippi è sicuro: la lotta tra Juventus e Inter per lo scudetto sarà fino alla fine. Ecco le sue parole a Il Corriere dello Sport.

LOTTA SCUDETTO – «Credo proprio che possa durare fino alla fine. Ad agosto pensavo che per il titolo avrebbero lottato in tre, ma il Napoli si è defilato e farà fatica a rientrare in corsa. Ancelotti è un tecnico molto bravo, una garanzia sotto questo aspetto, e sono convinto che migliorerà la squadra. Anche se la guiderà fuori dal momento difficile che sta attraversando ha però accumulato troppo distacco dalle prime».

JUVENTUS – «In Italia la Juventus è l’unica squadra imbattuta, ha già in tasca il passaggio agli ottavi di Champions League ed è prima in classifica in Serie A. Il tutto avendo reso al 60- 70% delle sue possibilità. Sta attraversando un processo di metamorfosi, dal gioco di Allegri a quello di Sarri, e finora ha vinto spesso più grazie alle qualità dei singoli che al gioco. Il successo di Bergamo ne è la dimostrazione: ha sofferto per lunghi tratti di un incontro nel quale però alla fi ne hanno pesato la classe di Higuain, Dybala e degli altri».