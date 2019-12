Lipsia, Schick è sbocciato e la Roma spera nel riscatto: le cifre in ballo

Lipsia, Patrik Schick è sbocciato in Bundesliga. La Roma lo osserva e può sperare nel riscatto: in ballo ulteriori 29 milioni di euro

Nelle ultime quattro partite di Bundesliga col Lipsia Patrik Schick ha realizzato tre gol ed è stato abile anche a procurarsi un rigore. Il campionato tedesco ha quindi visto la crescita del giocatore ceco, in prestito dalla Roma.

Proprio i giallorossi guardano con attenzione le sue prestazioni e sperano nel riscatto. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, dopo i 4 milioni versati per il prestito, i tedeschi per acquistarlo totalmente garantirebbero ai capitolini ulteriori 29 milioni.