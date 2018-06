Lisandro Lopez tra Inter e futuro: «Non sono soddisfatto. Genoa? Vediamo»

Il difensore non verrà riscattato dall’Inter ma potrebbe andare al Genoa. Ecco le parole di Lisandro Lopez

Lisandro Lopez non è soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, della sua avventura in Italia con la maglia dell’Inter. L’argentino arrivato a gennaio dal Benfica ha avuto solo pochissimi minuti a disposizione entrando a gara in corso nel match contro il Bologna. Il calciatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto ma non resterà in nerazzurro. Il difensore è di proprietà del Benfica ed è tornato ufficialmente in Portogallo ma potrebbe ritornare in Serie A: sulle sue tracce si è mosso il Genoa, pronto a trovare un accordo con i lusitani.

Lisandro Lopez ha parlato a O Jogo del suo futuro e della sua esperienza all’Inter: «Non sono soddisfatto della mia esperienza all’Inter. Il bilancio non può essere positivo perché non ho praticamente mai giocato. L’allenatore, Luciano Spalletti, mi vedeva un gradino sotto gli altri due miei compagni di squadra Miranda e Skriniar. Futuro? Col Benfica ho un contratto fino al 2021, ora andrò a Lisbona e parlerò col tecnico Rui Vitoria per capire le sue intenzioni, poi prenderà la mia decisione. Se mi dirà che non conta su di me valuterò le offerte che arriveranno».