Il Milan consegna la lista per l’Europa League: out Conti e Strinic

Consegnata la lista del Milan per l’Europa League: assenti Conti e Strinic, Cutrone e Donnarumma in lista B

Anche il Milan ieri in serata, come da prescrizioni UEFA, ha ufficialmente consegnato la lista dei giocatori disponibili per l’Europa League. In totale i rossoneri avranno a disposizione ventiquattro giocatori (lasciato libero uno slot riservato a un giocatore di formazione nazionale, al momento non arruolabile in rosa). Nessuna sorpresa, come preventivato ampiamente: non sono in lista né Andrea Conti, né Ivan Strinic. Il primo, alle prese con un grave infortunio che si trascina ormai da mesi, non dovrebbe essere disponibile prima di qualche settimana ancora, mentre per il secondo, a cui qualche settimana fa era stato diagnosticato un problema cardiaco, al momento sono ignoti i tempi di recupero. C’è invece Andrea Bertolacci, centrocampista fino all’ultimo giorno di mercato in predicato di essere ceduto. Patrick Cutrone e Gigi Donnarumma fuori per motivi regolamentari dalla lista A di Gennaro Gattuso (faranno comunque parte dell’elenco B riservato ai giovani under 21).

Qui di seguito, ecco la lista rossonera:

Lista A

Portieri: A. Donnarumma, Reina

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Rodriguez, Musacchio, Romagnoli, Simic, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Montolivo, Mauri

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain, Suso.

Lista B

Portieri: Donnarumma, Plizzari

Difensori: Bellanova

Centrocampisti: Brescianini, Torrasi

Attaccanti: Cutrone, Tsadjout