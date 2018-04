Roma-Genoa: bisticcio finale tra Dzeko e Florenzi

Lite tra Dzeko e Florenzi alla fine della vittoria della Roma sul Genoa: un assist mancato scatena il malumore del bosniaco

Nervi tesi in casa Roma alla fine della partita col Genoa, vinta due a uno dagli uomini di Di Francesco. Non c’è stato nessun parapiglia, ma qualche segnale esplicito di nervosismo. Edin Dzeko e Alessandro Florenzi sono stati i protagonisti, anche se poi la cosa è nata e morta nel giro di pochi minuti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti e il centrocampista della Roma hanno bisticciato poco dopo il fischio finale. Per quale motivo? Semplice, per via di un passaggio. Dzeko se l’è presa perché voleva un assist da Florenzi, assist che non è arrivato.

Bisogna scorrere il film della partita fino ai minuti finali. La Roma è in contropiede e Florenzi ha palla. In area c’è il solo Dzeko che avrebbe l’opportunità di chiudere la partita con un comodo tocco da pochi passi. Florenzi non serve il compagno ma va alla conclusione. Dzeko non la prende bene e al fischio finale ha qualcosa da dire al compagno di squadra, lo manda a quel paese e non è contentissimo. A fare il pompiere è Strootman, che lo prende da parte e lo calma. Per fortuna della Roma, la lite Dzeko Florenzi è finita prima di entrare negli spogliatoi.