Liverpool: Arthur in campo con l’Under 21 per 90′

Arthur Melo in campo per 90′ con la squadra under 21: il brasiliano sta bruciando le tappe per l’ultima parte della stagione del Liverpool

Arthur Melo, centrocampista della Juve in prestito al Liverpool, sta rientrando dall’infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo da ottobre.

In occasione dell’ultima partita dell’Under 21 dei Reds, contro il Leicester, il brasiliano ha giocato per 90′: Klopp recupera un pezzo per il rush finale di stagione.