Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Liverpool, valida per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 20/21. Tornano Muriel ed Hateboer, out Caldara, Depaoli e Pasalic.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Hateboer, Ruggeri, Scalvini.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Panada, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata.