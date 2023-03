Liverpool, i tifosi con Klopp e i Reds travolgono lo United – FOTO

I tifosi del Liverpool al fianco di Klopp e contro la dirigenza e i Reds travolgono il Manchester United con un 7-0 pirotecnico

I tifosi del Liverpool prendono posizione accanto all’allenatore, Jurgen Klopp, nella peggiore stagione dei Reds dall’arrivo del tecnico tedesco. Alcuni di loro hanno anche affittato un aereo che ha sorvolato Anfield prima della sfida contro il Manchester United chiedendo l’uscita della proprietà e la permanenza del tecnico.

«Fenway Sports Group out, Klopp in. Quando è troppo è troppo». La sfida con il Manchester United è finita poi con un nettissimo 7-0 per la squadra di Klopp: a segno con una doppietta Gakpo, Nunez Salah e per finire Firmino.